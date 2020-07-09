Melih ABİ: İlgi olmayınca içki içenlerin mekanı olmuş

Burası Adana'nın merkezi yerlerinden birisi.Demirspor'un çalışma sahası burada.Yüzme havuzu var.Kalecilik Okulu var.Basketbol sahası da var.Her şey var ama ilgi yok!Bakımsız kalınca içkicilerin mekanı olmuş.Her yer moloz ve boş şişelerle doldu.Adana Demirspor Kulübü burayı önümüzdeki günlerde yeniden canlandıracak.Bunun bilgisini aldım ama şu anda berbat durumda.En azından içki içenleri uyarmak lazım.Boş şişelerin spor kulübüne ait yerde ne işi var?YOLU kapatıyorsunuz bari uyarı levhası koyun.Çimento Fabrikası'nın hemen yanından Camili Köyü'ne giden bir yol var.Beni arayan okurumuz, "Kurbanlık almak için köye gidiyorduk.Camili Köyü yoluna girdik.Hiçbir levha yok.Zaten köye varmak için epey gidiyorsun.Köye az bir mesafe kala kapalı.Madem yolu kapatıyorsunuz baştan levha koyun insanlar boş yere bu kadar yolu gitmesin.Bu nasıl sorumsuzluk?İnsanlara niye eziyet ediyorsunuz?" Köy yolu kapalı olabilir, çalışma yapabilirsiniz.Ama en azında bir levha koyun.İnsanların sinirleri ile oynamayın.Boşuna hem o kadar yola gitmesine mani olun, boş yere benzin yakmasını da engelleyin.