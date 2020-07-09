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Tatile çıkacaklara broşürlü uyarı

polisi sokak sokak dolaşıp evlerin kapılarını çaldı. Ekipler tatile çıkacak vatandaşlara broşürlü hırsızlık uyarısı yaptı

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Tatile çıkacaklara broşürlü uyarı
Adana'da, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle çok sayıda vatandaş tatil yörelerine gidince, hırsızlık olaylarında artış yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık konularında uyararak, broşür dağıttı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren hırsızlık ve dolandırıcılık konularında ev ev, sokak sokak gezerek uyarılarda bulundu.

ÇOK DİKKATLİ OLUN
Vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtan polis ekipleri, tatile gidecek vatandaşları, kapılarını kilitlemeleri, pencerelerini açık bırakmamaları konusunda uyardı. Polis, verdiği broşürde pazara, markete ya da başka bir yere giden vatandaşların, ev anahtarlarını çocuklara vermemesi, paspas ya da kova içine bırakmaması konusunda da bilgilendirdi.
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Tatile çıkacaklara broşürlü uyarı
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