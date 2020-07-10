Cinayet şüphelisi polisten kaçamadı

ADANA'DA, berber kalfasının silahla öldürülmesi olayına karıştığı değerlendirilen bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir şüphelinin 01 AEL 925 plakalı otomobilde olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli M.T.'nin gidebileceği yerlerde önlem alan ekipler, otomobili Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halinde gördü ve "dur" ihtarında bulundu. Şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen otomobille kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi. Şüphelinin bulunduğu otomobili Turgut Özal Bulvarı'nda durdurdu ve şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı.