M1 Adana’dan anlamlı hediye

M1 Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlıkları için kurallara uyan ve sabırla evinde kalan 65 yaş üstü büyüklerimize hediye çiçek dağıtımı gerçekleşti. M1 Adana, taze hava, taze nefes, açık alışveriş, geniş koridor, yüksek tavan, bol mesafe, sağlıklı ve havalı alışverişi yaşatmaya devam ediyor. Ziyaretçileri için düzenlemiş olduğu etkinlikleri ''Minnettarız'' sloganı ile sürdürüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında iç işleri bakanlığı genelgesiyle aylardır sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinde kalan 65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşamaya başladılar. Alışveriş merkezlerinde 10:00- 20:00 saatleri arasında ziyaret edebilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar M1 Adanaya geldiklerinde alışveriş merkezi tarafından organize edilen sürpriz ile karşılaştılar. Sağlıkları için sabırla evinde kalan 65 ve üzeri yaş büyüklerine minnettarız hediyesi olarak sukulent çiçek dağıtıldı. Çiçek dağıtımı bu hafta boyunca devam edecek. 65 Yaş ve üzeri tüm büyüklerimiz kimlikleri ile birlikte minnettarlığımızın simgesi olan sukulent çiçekleri M1 Adana'da bulunan stanttan ücretsiz olarak faydalanabilecektir.