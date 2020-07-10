Meclise sinek ve yol damga vurdu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayının ilk oturumuna kentte başa gösteren sivrisinekler ve bozuk yollar damgasını vurdu. Özellikle ilçe belediye başkanları "Hem deniz kenarlarında hem de yaylalarda sinekten durulmuyor. Geçen yıl seçim vardı denilerek mücadele yapılmadan geçiştirildi. Bu yılın sebebini anlamış değiliz. Acaba sineklerde mi bir sorun var yoksa kullanılan ilaçlarda mı? Yollarımız da çok bozuk. İlçelerimizin güzelliklerini görmeye gelenler küfür edip gidiyorlar" dediler.CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlık yaptığı oturumda gündem dışı söz alan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, ilçesinde bu yıl gördüğü kadar sinek ve haşere görmediğini belirterek, "Evlerde sivrisinekten haşereden ve karasineklerden oturulamıyor. Kendi kendime soruyorum. Acaba sineklerde mi, ilaçlarda mı yoksa makineler de sorun var diyorum. Nedenini halen çözemedim. Bilen biri varsa bana açıklasın. Sinekle mücadeleye bir çare bulunsun" diye konuştu. Başkan Aslan'dan sonra söz alan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise hem bozuk yollardan hem de sivrisineklerden dolayı şikayetini dile getirdi. İlçedeki bulunan Küp Şelalesi'ni yılda 100 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Akgedik, "Şelalemiz Türkiye'nin ve bölgenin cazibe merkezi olacak konumunda. Ancak buraya gelen ziyaretçiler bozuk yollardan dolayı küfür ederek gidiyor. Acilen bu yolun yapılmasını istiyoruz. Ayrıca sinekle mücadele konusunda yetkiyi bize verin biz kendimiz yapalım. İlçe sinekten geçilmiyor" şeklinde konuştu. Sinekle mücadeleyle ilgili üniversite ile birlikte çalıştıklarını ifade eden başkan Karalar, "Bu sene kimi yerlerde az kimi yerlerde ise çok. Bu sorunu bir şekilde çözeceğiz. Yol hamlesi ile ilgili ise çok ciddi atılımımız var. Yaklaşık 200 milyon TL'lik yol yapımı hedefliyoruz. İmkanımız ve zamanımız el verirse bütün eksikleri gidereceğiz" dedi.