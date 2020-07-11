Erdemli ejderleri Katar yolcusu

Erdemli ilçesinde emekli öğretmen Gani Yıldız, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ''boş zamanını değerlendirirsin'' diyerek 4 yıl önce dikimini yaptığı Ejder meyvesi pitaya yetiştiriciliğinden iyi kazanç elde ettiğini söyledi. Anavatanı Vietnam olan yüksek C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum, Tip 2 Diyabet hastaları için mükemmel bir meyve özelliği taşıyan Ejder meyvesinin aynı zamanda cinsel gücü artırmada oldukça etkili ve Afrodizyak etkisi olduğu belirtilen Ejder meyvesi yetiştiriciliği ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız şöyle konuştu: ''Tropikal meyve olan Ejder meyvesi pitaya yı 4 yıl önce bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine patlıcan tarlasını sökerek alternatif ürün diye diktim. İyi ki de dikmişin patlıcan ve diğer sebze ürünleri para etmezken Ejder meyvesini dalında tanesini 25 liradan satıyorum. Geçen yıl 1 dönüm seradan 10 bin adet meyve elde ederken bu yıl 20 bin meyve hasadı yapmayı hedefliyoruz'' dedi. Yıldız, Ejder temmuz ayında başladıkları hasadın şubat ayı sonuna kadar devam ettiğini kaydetti. Kendisine boş zamanını değerlendirirsin diyen arkadaşına teşekkür eden Yıldız, "Kendisi de emekli olan arkadaşım, hocam gel senin arazine Ejder meyvesi pitaya dikelim. Bir yıl sonra meyve vermeye başlar ve pişman olmazsın. Bu meyve Türkiye'de yeni bilinmeye başladı ve pazar sorunu yok. Meyveyi özellikle büyük marketler tanesi üzerinden almaya başladı. Geçen yıl 10 bin meyve hasadı yaparken bu yıl 20 bin meyve hasadı yapmayı bekliyoruz. Pazar sorunumuz olmadığı için kazancımız da iyi. Tanesini dalında 25 liradan satıyoruz. Ürünlerimize artık KKTC ve Kadar'dan talep gelmeye başlad" dedi.