Öğrenci projeleri yarışması sonuçlandı

Üniversitesi (ÇÜ) AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun YÖK Eğitim Desteği kapsamında düzenlediği "2. Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışması" ödülleri; kovid-19 salgını gölgesinde sahipleriyle buluştu. AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetimi, 2. Sanayi Odaklı Öğrenci Projeleri Yarışması ve Kariyer Günü Etkinliğini, dünyayı etkisi altına alan kovid-19 salgını nedeniyle erteleyerek öğrencilerin çabalarını, heyecanlarını ve sağlıklarını göz ardı etmemek adına ödül töreni yapılmadan sonuçları açıklama kararı alarak ödülleri sahiplerine ulaştırdı. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve bu yıl da ikincisi düzenlenen proje yarışması ile sanayici ve öğrencilerin buluşmasını amaçlayan AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetimi bu sayede öğrencilerin pratik düşünme yetenekleri ve uygulamaya aktarımları gelişerek, farklı ve özgün düşünebilen, çözüm odaklı olan bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını açıkladı. ÇÜ AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve gelenekselleşen yarışmanın ödülleri Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından karşılanırken, AOSB Seyhan Salonunda düzenlenen ödül töreninde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ödüller sahiplerine teslim edildi. Engel-siz yaşam ve gelecek projesiyle Yakup Yiğit birinci, Engel olmayalım isimli proje ile Ali Muhammed Aksoy, Doğukan Arıcı, Muhammed Yalman, Feyzullah Yücel Topcu ikinci, Sexer machinery isimli proje ile Meriç Nayır, Muhammed Veli Ekinci üçüncü, Ekolojik fide viyolleri isimli proje ile Gülsüm Süren, Fatma Çalım mansiyon ödülünün sahibi oldu. Emre Doğru, Burak Yılmaz, Ali Kılınç, Eren Ekici Ahmet Karadeniz de para ödülü kazandı.