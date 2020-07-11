Tefeci operasyonunda 12 tutuklama çıktı

Adana merkezli 4 ilde, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı. Çete üyelerinin, hiçbir işi ya da mesleği olmamasına rağmen, banka hesaplarındaki yüksek miktarlardaki para transferleri de polis tarafından mercek altına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşları ağlarına düşürüp, onlara yüksek faiz orunlarıyla para verip, borçlandırarak haksız kazanç elde eden 'Elmastaş Grubu' olarak da bilinen çeteyi takibe aldı. Polis, zanlıların 177 kişiyi ağına düşürüp, 14 milyon liralık vurgun yaptığını belirledi. Çete, 7 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Mersin ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 8'i kadın 21 kişi de adliyeye sevk edildi. Bunların da 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6'sına 'ev hapsi cezası' verilirken, 3'ü de 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4,5 milyon lira tutarında 43 adet senet ve 15 bin 60 lira da nakit para bulundu. Polis, çete üyelerinin banka hesaplarına bloke koydurup, incelemeye aldı. Yapılan araştırmada herhangi bir işi ve meslekleri olmayan çete üyelerinin, yüksek miktarlarda para transferi yaptığı tespit edildi.