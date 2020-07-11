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Uyuşturucunun şifresi: Çay içmek ister misin?

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Uyuşturucunun şifresi: Çay içmek ister misin?
ADANA'DA polisin çökerttiği uyuşturucu çetesinin, yakalanmamak için şifre kullandığı ortaya çıktı. 'Torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarının, telefonla bağlantı kurdukları müşterilerine, "Çay içer misin?" diye soru sorup, karşılığında da; "Yanına da 20 liralık tel kadayıf isterim" ya da "25 liralık künefe isterim" diye yanıt vererek uyuşturucu istedikleri tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarını tek tek tespit etti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Bingöl'de operasyon için 7 Temmuz'da düğmeye basıldı. Daha önceden belirlenen 45 ayrı adrese 500 polisle şok baskınlar yapıldı. Operasyonda Adana'da 9, Diyarbakır'da 5 olmak üzere 2'si kadın toplam 14 kişi gözaltına alındı. Firari olan 26 kişi de her yerde aranıyor. Girilen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da; 19 kök Hint keneviri ve 607,90 gram toz esrarla bir miktar sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Uyuşturucunun şifresi: Çay içmek ister misin?
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