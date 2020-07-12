Adana’nın imajını kötülediğin yeter

AK Parti Adana İl Başkanı Başkan Ay, "Başkan Karalar şov yapma, Adana'nın imajını kötüleme. Şehrine bu utancı yaşatan bir belediye başkanı için en şerefli hareket, istifa etmektir" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ay, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bir skandala daha imza attığını söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi dün skandal bir olayla daha gündem olduğunu söyleyen Başkan Ay, "Borcunu ödeyemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık makamı haczedildi. Böyle bir utancı Adana'mıza yaşatan Sayın Zeydan Karalar'ı ve mensup olduğu zihniyeti kınıyorum. Belediye hacze konu olan bu borcu ödeyecek maddi güce sahiptir. İcra takibinden sonra da alacaklı firmadan mal alımı iddiaları mevcuttur. Ancak borcu ödemeyip, haciz gelmesini sağlayarak, mağdur edebiyatı ile şov yapmıştır. Sayın Karalar, siyasi şov uğruna şehrimizi rezil etmiştir" dedi.

HEPİMİZİ UTANDIRDI

Belediyenin 2019 yılında 2 milyar TL eski para ile 2 katrilyon geliri varken Sayın Başkan makam odası haczedildikten sonra oraya birkaç sandalye koyarak görüntü verdiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Ay, "Şehrine bu utancı yaşatan bir Belediye Başkanı için en şerefli hareket, istifa etmektir. Yönetilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iflas ettiğinin resmidir. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a çok sert tepki gösterdi NİĞDE'NİN Bor İlçesinde meydana gelen olayda 1 kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Bor ilçesi Paşa Cami önünde meydana gelen olayda bir kişi uğradığı silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre 23 yaşındaki E.Z. cadde de yürürken H.E. tarafından kurşun üzerine tabanca ile ateş edildi. E.Z. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerien haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları E.Z. adlı kişi önce Bor İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra da ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın hemen ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen H.E. adlı kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayrettin YENEL MERSIN'IN Akdeniz Belediyesi'nde görevli 15 zabıta personeli, daha çevreci ve pratik koşullarda hizmet verecekleri "scooter" ile göreve başladı. Zabıtalar, yeni araçlarıyla kentin en işlek noktalarından Kuvay-ı Milliye Caddesi üzerindeki işletmeleri denetledi. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da scooter ile eşlik ettiği ekipler, cadde üzerindeki kaldırım işgallerine ilişkin esnafa uyarılarda bulundu. Ekipleri gören vatandaşlar ve esnaf, şaşkınlık yaşadı. Sivaslıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki 65 mahalledeki denetimlerin daha çevreci koşullarla yapılmaya başlandığını söyledi. Pratik, yerli ve milli olduğu için yeni araçların tercih edildiğini vurgulayan Sivasoğlu, "Bölgemizdeki önemli arterlerde bundan sonra denetimlerimizi scooterlar ile yapacağız. Çevreci ve ekonomik, gaz olayı yok. Çevreye karbonmonoksit vermiyor. Vatandaşların da hoşuna gidiyor, güzel tepkiler alıyoruz. Daha çabuk ulaşıyor, en dar aralara bile çabukça girebiliyoruz. 15 arkadaşımız özellikle gündüz vakitlerinde iş yeri denetimleri, işgal ve dilenci konularıyla ilgilenecekler. Bir araçla gidildiği zaman yakıt harcanıyor, zararlı gazlar çevreye yayılıyor, ekonomiye zarar. Ama bunda o yok. Hemen anında ulaşacağız, kenara bırakacağız. İşlemimizi yapıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Adana'nın imajını kötülediğin yeter Milyarlarca liralık bütçeye sahip Adana Büyükşehir Belediyesi'ni iflasa götüren Sayın Başkan, haciz olayı ile Adana'mızı Türkiye kamuoyu önünde rezil etmiştir. Makam odası haczedilen bir belediye başkanı için bundan daha büyük bir utanç olmaması gerekir. Bu rezaleti şehrimize yaşatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı derhal istifa etmelidir. Makam odası haczedilmiş bir belediye başkanının 'bu şehri yöneteceğim' iddiası kalmamıştır" şeklinde konuştu. Başkan Karalar'ın haciz olaylarına yabancı olmadığını da belirten Başkan Ay, şöyle konuştu: "O sebeple de hemen bunu şova çevirecek manevraları yapmayı çok iyi biliyor. CHP Adana il başkanı olduğu dönemde de il teşkilatına haciz gelmiş ve bu utancı teşkilatına da yaşatmıştır. Şimdi aynı utancı şehrimize de yaşatmaktadır. Sayın Karalar'ın beceriksiz yönetim anlayışı sadece bugünün meselesi değildir, geçmişten gelen bir durumdur. Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediye kasasını AK Parti'li yönetimden artı 30 Milyon lira ile devralan Sayın Karalar, belediye kasasını 140 milyon borçla bırakmıştır.