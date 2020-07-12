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Anamur ilçesi rahat nefes alacak

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Anamur ilçesi rahat nefes alacak
SON yirmi yıldır Anamur kentinin çöp depolama alanı iptal ediliyor. Anamur'un ender yaylalarından birisi olan Kaş yaylası hinterland alanı içinde bulunan kent çöplüğü kaldırılarak Anamur kentinin nefes alması sağlanacak. Anamur Belediyesi tarafından toplanan, çöpün ayrıştırma, taşıma ve imha bölümleri olan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu bilinen çöp alanı alınan yeni bir karar sonucu iptal edilecek. Çöp alanı Anamur Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ortak bir çalışma sonucunda TIR'larla taşınarak, Silifke'de bulunan katı atık tesisine götürülecek.
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Anamur ilçesi rahat nefes alacak
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