Hasadı süren domates tarlada 1 liraya alıcı buluyor

önemli tarım merkezlerinden Adana'da, hasadın başladığı haziranın ilk haftasında 2,5-3 liraya tarlada satılan domatesin fiyatı 1 liraya düştü. Verimli topraklarıyla ünlü Çukurova'da, yoğun emekle yetiştirilen domatesin hasadında sona yaklaşıldı. Hasadın başladığı haziranın ilk haftasında tarlada 2,5-3 liradan satılan domatesin fiyatı, diğer bölgelerde de ürünün piyasaya girmesiyle 1 liraya geriledi. Çiftçi Enver Güven Türkiye'de seralardan sonra tarlada hasadın Adana'da başladığını vurgulayarak, "Adana'da temmuzun ortasına kadar hasadımız sürecek. Hava şartları domates için güzel seyretti. Verimden memnunuz, dekar başına 10 ton ürün alıyoruz. Fiyatlar düşük, tarlada 1 liradan alıcı buluyor" ifadesini kullandı. Tüccar Veli Ünal da ilk hasada başladıkların tarlada 2,5-3 liradan sattıkları ürünün şu anda 1 liraya alıcı bulduğuna dikkati çekerek, "Hasadımız sürüyor. Hasat kentte 1-2 haftaya tamamlanacaktır" diye konuştu.