Hatayspor tura hazır

FF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un teknik direktörü, şampiyonluğa çok yaklaştığı takımıyla Süper Lig'de de başarılar kazanmak istiyor.Gelecek sezon için de bordo-beyazlı takımla sözleşmesi bulunan teknik direktör, takımıylade de başarılara imza atmayı hedefliyor. Geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı da'e yükselten tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunda'la'de boy göstermek istiyor. Altıparmak,'la sözleşmesinin devam ettiği bilgisini vererek,dedi.