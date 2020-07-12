Hatayspor tura hazır

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FF 1. Lig'in lideri Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak
, şampiyonluğa çok yaklaştığı takımıyla Süper Lig'de de başarılar kazanmak istiyor. Ligde 60 puanla lider durumdaki bordobeyazlı ekip bugün deplasmanda saat 17.30'da ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenerse bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Gelecek sezon için de bordo-beyazlı takımla sözleşmesi bulunan teknik direktör Altıparmak
, takımıyla Süper Lig'
de de başarılara imza atmayı hedefliyor. Geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı da Süper Lig
'e yükselten tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunda Hatayspor
'la Süper Lig
'de boy göstermek istiyor. Altıparmak, Hatayspor
'la sözleşmesinin devam ettiği bilgisini vererek, "İlk hedefimiz Adanaspor maçını kazanmak. Bu maçı kazanarak şampiyonluğu garantilemek istiyoruz. Kulübümle 1,5 yıllık sözleşme yapmıştım. Hatayspor'la görüşmemiz, bu sene şampiyon olup Süper Lig'de de devam etmekti. Adanaspor maçından sonra da yavaş yavaş Süper Lig'in hazırlıklarına başlayacağız"
dedi.