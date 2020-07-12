Şifreli torbacılardan 14 kışı tutuklandı

Adana polisi tarafından 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zehir tacirinden 14'ü tutuklandı. Uyuşturucu satıcılarının polise yakalanmamak için telefonda konuşurken, "20 liralık tel kadayıf getir", "25 liralık künefe isterim" ya da "çay içmek ister misin" şeklinde şifreli konuştuklarını ortaya çıkmıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan ve 'torbacı' diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Narkotik polisi, Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, uyuşturucu satışı yaptığı tespit ettiği 40 şüpheliyi teknik ve fiziki takip altına aldı. Narkotik ekipleri, torbacılık yapan zanlıların telefonda polise yakalanmamak için uyuşturucu isterken, "20 liralık tel kadayıf getir", "25 liralık künefe isterim" ya da "çay içmek ister misin" şeklinde şifreli konuştuklarını saptadı.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis bu tespitlerin ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Zehir tacirlerini yakalamak için hareke

geçen ekipler, 45 ayrı adrese aralarında özel harekatında olduğu 500 polisle ve helikopter desteğiyle şafak vakti 8 Temmuz günü operasyon düzenledi. Şok baskında 16 zanlı gözaltına alınırken 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 14'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ÖZEL HAREKÂTTA KATILDI

Narkotik ekipleri, torbacılık yapan zanlıların telefonda polise yakalanmamak için uyuşturucu isterken, "20 liralık tel kadayıf getir", "25 liralık künefe isterim" ya da "çay içmek ister misin" şeklinde şifreli konuştuklarını saptadı. Polis bu tespitlerin ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Zehir tacirlerini yakalamak için hareke geçen ekipler, 45 ayrı adrese aralarında özel harekatında olduğu 500 polisle ve helikopter desteğiyle şafak vakti 8 Temmuz günü operasyon düzenledi.