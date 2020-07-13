GAÜN Suriye’de ilk mezunlarını verdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 100 Suriyeli öğrenci diploma aldı. Pandemi süreci nedeniyle online olarak düzenlenen törende, 15 öğrenci mezunlar adına kep attı. Törende konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversitelerinin ilkleri başaran bölgesinde güçlü, uluslararası dinamikleri olan üniversitelerden birisi olduğunu söyledi. Gür, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile Suriye tarafında kurulan ve Türkiye'nin yurt dışında açılan kampüslerimizde eğitim başarıyla sürmektedir. Bunlardan Cerablus Meslek Yüksekokulumuz ilk mezunlarını verdi. Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi marka değerini koruyarak sınır ötesinde, savaş alanlarında bile her türlü çabayı sarf ederek kaliteli eğitimi ile uluslararası arenada kendisinden söz ettiriyor" dedi. Savaşın ve karmaşanın en sıcak olduğu zamandalar da bile Tür-kiye'nin oluşturduğu güvenli bölgede yer alan Cerablus'ta Meslek Yüksekokulu ile büyük umut ışığı olduğunu söyleyen Ali Gür, "O kargaşa içerinde derslerine devam ederek mezun durumuna gelen ve başarılı olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok önemli bir adım olan yükseköğrenimdeki bu çaba ve bu gayret gelecekte Suriye'nin şekillenmesinde çok önemli bir adım olacaktır" diye konuştu. Suriye'nin başka kentlerinde ise 3 fakülte açtıklarını vurgulayan Gür, "Bu kurumlar o bölgeye yükseköğretim anlamında büyük bir kazanım sağlamıştır. Gaziantep Üniversitesi olarak bunu yapmaktan mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu fırsatı bize tanıdığı için de teşekkür ediyorum. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz ile iftihar ediyoruz" dedi. Okul birincisi Hasan Mla Süleyman ise, çatışma, açlık ve göç gibi acılar yaşadıktan sonra Türkiye'nin bölgeye gelmesiyle ümitlerinin yeniden yeşermeye başladığını belirtti.