Hasret bitti

TFF 1. Lig'de zirvede yer alan Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-beyazlı ekip şampiyonluğunu ilen etti ve 53 yıllık Süper Lig hasretine son verdi.Karşılaşma sonrası Hataysporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşayan konuk ekipte teknik adam Mehmet Altıparmak, şampiyonluğu hak ettiklerini belirterek,diye konuştu.TEKNIK direktör İlhan Palut ile temelleri atılan, Bayram Toysal ile geliştirilen yapıda son noktayı şampiyon hoca Mehmet Altıparmak koydu.Geçmiş yıllarda Süper Lig'e çıkan takımların bolca transfer yapma, hızlı teknik direktör değiştirme gibi hatalarını yapmamaları halinde üst ligde kalıcı olabileceklerine inanıyorum.