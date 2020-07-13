Hasret bitti

TFF 1. Lig'de zirvede yer alan Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-beyazlı ekip şampiyonluğunu ilen etti ve 53 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Hatayspor'un gollerini 78. dakikada Barbosa ve 90. dakikada Yusuf Abdioğlu kaydetti. Adanaspor'da ise golü 60. dakikada Roni kaydetti.
Karşılaşma sonrası Hataysporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşayan konuk ekipte teknik adam Mehmet Altıparmak, şampiyonluğu hak ettiklerini belirterek, "Adanaspor karşısında zorlandık ancak sonuca ulaştık. Artık şampiyonuz. Hataylılara şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun"
diye konuştu.
Taner KARAMAN Bir Görüş
TEKNIK direktör İlhan Palut ile temelleri atılan, Bayram Toysal ile geliştirilen yapıda son noktayı şampiyon hoca Mehmet Altıparmak koydu. Akılcı bir yönetim politikasına sahip olan Hatayspor sezon içerisinde zaman zaman kritik puan kayıpları yapsa da aynı dönemlerde rakiplerin de puan kayıpları yapmasıyla bu durumu tolere etmeyi başardı.
Geçmiş yıllarda Süper Lig'e çıkan takımların bolca transfer yapma, hızlı teknik direktör değiştirme gibi hatalarını yapmamaları halinde üst ligde kalıcı olabileceklerine inanıyorum.