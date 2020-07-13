Melih ABİ: Muayene istasyonu kalabalığa çözüm bulmalı

Sosyal mesafe diyoruz.Dikkatli olalım diyoruz.Duyarlılığı vatandaştan da bekliyoruz görevlilerden de!Ama her şey bir yere kadar!Burası Tuvtürk Seyhan Muayene istasyonu.Araç muayenelerinin yapıldığı yer!Ama kurallara uyan yok!Sıkıntılı günler geçiriyoruz.Adana'da da virüs olaylarında artış var.Hep bu duyarsızlık yüzünden.İşin ucunda ölüm var.Daha dikkatli olmak lazım.Muayene istasyonu yetkilileri sosyal mesafe için biraz daha geniş alan yaratmalı.Fotoğrafı çeken okurumuz, "İstasyon çok kalabalıktı.Sıcak bir yandan insanlar dikkat etmiyor diğer yandan.Bir tane ekran var.Herkes sırasını oradan takip etmeye çalışıyor.Mesafeye uyan yok.Maske takan yok.Uyaranda yok!Maske takmayanın aracının muayenesi yapılmasın kardeşim!" diyor.Gerçekten önemli bir durum.İnsanlar bu duruma çok dikkat etmeli.Kamuya hizmet veren kurumlar da.Herkes üzerine düşeni yapmalı.Önlem almalı.SOSYAL mesafe dedik.Toplu taşıma araçları dedik.Bu fotoğraf toplu taşıma aracından yani bir dolmuşun içinden çekilmiş.Şimdi herkes kafasına göre yorum yapacaktır.Dolmuşçu binme o zaman diyecek.Yolcu niye fazla yolcu alıyorsun diyecek.Trafik polisi yakalarsa cezayı kesecek.Yasaklara uymuyoruz arkadaş.Üç kuruş için koca bir kentin sağlığıyla oynuyorsunuz!İşte dolmuşta çekilen fotoğraf.Ne anlatıyor size...Sürücü hatalı, yolcu hatalı, görevini yapmayan memur hatalı.Alın size bir sürü suç unsuru.Lütfen dikkat edin.Kurallara uyun.