Pandemi sürecinde Yeşil Vadi’ye akın ettiler

PANDEMİ sürecinde sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyen doğa tutkunları Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde bulunan Yeşil Vadi'ye akın etti. Osmaniye iline sınır olan Bucak'ta suyun gözünde ilçeye doğa turizmi olarak kazandırılan tesis, doğa severlerin pandemi döneminde sıcaklardan kaçtığı tabiat alanı oldu. Doğal kaynak suyunun oluşturduğu gölet ve göletin içinde yaşayan canlılar adeta tatil beldelerini aratmazken, vadi hafta sonları ise doğadan uzak kalan vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşların ve doğa tutkunlarının gözdesi haline gelen vadinin etrafındaki mahallelerde bulunan alanda da yaşayan, kaplumbağalar, ördekler, kuş çeşitleri ve suyun altında gözlemlenen balıklar tatilcilere tabiat ile iç içe yaşama imkanı sunuyor.