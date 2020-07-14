Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Başkan Soner Çetin gençlerle sohbet etti

Başkan Soner Çetin gençlerle sohbet etti

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Başkan Soner Çetin gençlerle sohbet etti
ADANA'DA Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret ederek sohbet etti. Çukurova'yı kültür ve sanat kenti yapmak istediklerini belirten Başkan Soner Çetin, "Sizleri kutluyorum. Hayatta isteyip de yapamadığım şeylerden biri bir enstrüman çalmak" dedi. Başkan Çetin, "Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nı gençlerimiz sürekli doldursunlar. Burada enstrüman çalsınlar, şarkılar söylesinler, resim yapsınlar, kütüphaneden yararlansınlar. Bu parkta yapılan etkinliklerin artmasını arzu ediyorum" dedi. Çetin, "Türkiye'de ses getiren önemli etkinliklere imza atıyoruz. Şimdi bu etkinliklere Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali'ni ekliyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Soner Çetin gençlerle sohbet etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA