Başkan Soner Çetin gençlerle sohbet etti

ADANA'DA Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret ederek sohbet etti. Çukurova'yı kültür ve sanat kenti yapmak istediklerini belirten Başkan Soner Çetin, "Sizleri kutluyorum. Hayatta isteyip de yapamadığım şeylerden biri bir enstrüman çalmak" dedi. Başkan Çetin, "Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nı gençlerimiz sürekli doldursunlar. Burada enstrüman çalsınlar, şarkılar söylesinler, resim yapsınlar, kütüphaneden yararlansınlar. Bu parkta yapılan etkinliklerin artmasını arzu ediyorum" dedi. Çetin, "Türkiye'de ses getiren önemli etkinliklere imza atıyoruz. Şimdi bu etkinliklere Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali'ni ekliyoruz" dedi.