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Hatay şampiyonluğu sabaha kadar kutladı

53 yıllık özleme son verilmesiyle tüm şehir sokağa döküldü. ’nda sabahın ilk ışıklarına kadar şampiyonluk coşkusu vardı

BORA ERDEM
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Hatay şampiyonluğu sabaha kadar kutladı
TFF 1. Lig'de Adanaspor'u mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, 53 yıllık Süper Lig özlemine son vermesini doyasıya yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordobeyazlı renklere gönül veren herkes sokağa döküldü. Hatayspor taraftarları sabahın ilk ışıklarına kadar Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

COŞKU ERZİN'DE BAŞLADI
Adanaspor maçının ardından hazırlanan üstü açık otobüsün üstünde şampiyonluk kutlamalarına başlayan bordo-beyazlı takımın futbolcuları, Hatay il sınırına girdikleri Erzin ilçesinden, merkez ilçe Antakya'ya kadar şampiyonluk şarkıları söyleyerek geldi. Hatayspor ile 3'üncü şampiyonluğunu yaşan teknik direktör Mehmet Altıparmak en büyük gururu yaşayan isim oldu.

İLK TEBRİK KASAPOĞLU'NDAN
Şampiyonluğun ardından Türkiye'nin dört bir yanından kutlamalar üst üste geldi. İş, siyaset, spor dünyasının önemli isimleri Hatayspor'un coşkusuna ortak oldu. Süper Lig'e çıkan 73'üncü farklı takım olan bordo-beyazlı ekibi ilk kutlayan isim olan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu oldu. Kasapoğlu, "TFF 1. Lig şampiyonu olarak 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Hatayspor camiasını yürekten kutluyorum" dedi.

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK
Şampiyonluk golünü atan Yusuf Abdioğlu, şampiyonluk için çok emek verdiklerini belirterek, "Allah inanana ve isteyene verir. Şampiyonluk golünü atmak bana nasip oldu. Arkadaşlarımla birlikte iki sezondur şampiyonluk için çok emek verdik. Emeklerimizin karşılığını şampiyon olarak aldığımız için mutluyuz. Tüm Hatay'a hayırlı olsun" dedi.

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Hatay şampiyonluğu sabaha kadar kutladı
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