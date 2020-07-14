Hatay şampiyonluğu sabaha kadar kutladı

TFF 1. Lig'de Adanaspor'u mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, 53 yıllık Süper Lig özlemine son vermesini doyasıya yaşadı.
Maçın
bitiş düdüğüyle
birlikte bordobeyazlı
renklere gönül veren herkes
sokağa döküldü. Hatayspor
taraftarları sabahın ilk ışıklarına
kadar Cumhuriyet Meydanı
'nda
şampiyonluğu kutladı.
COŞKU ERZİN'DE BAŞLADI
Adanaspor
maçının ardından hazırlanan üstü açık otobüsün üstünde şampiyonluk kutlamalarına başlayan bordo-beyazlı takımın futbolcuları, Hatay il sınırına girdikleri Erzin ilçesinden, merkez ilçe Antakya'ya kadar şampiyonluk şarkıları söyleyerek geldi.
Hatayspor ile 3'üncü şampiyonluğunu yaşan teknik direktör Mehmet Altıparmak en büyük gururu yaşayan isim oldu.
İLK TEBRİK KASAPOĞLU'NDAN
Şampiyonluğun
ardından Türkiye'nin dört bir yanından kutlamalar üst üste geldi. İş, siyaset, spor dünyasının önemli isimleri Hatayspor
'un coşkusuna ortak oldu. Süper Lig'e çıkan 73'üncü farklı takım olan bordo-beyazlı ekibi ilk kutlayan isim olan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu oldu. Kasapoğlu, "TFF 1. Lig şampiyonu olarak 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Hatayspor camiasını yürekten kutluyorum"
dedi.
EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK
Şampiyonluk golünü atan Yusuf Abdioğlu, şampiyonluk için çok emek verdiklerini belirterek, "Allah inanana ve isteyene verir. Şampiyonluk golünü atmak bana nasip oldu. Arkadaşlarımla birlikte iki sezondur şampiyonluk için çok emek verdik. Emeklerimizin karşılığını şampiyon olarak aldığımız için mutluyuz. Tüm Hatay'a hayırlı olsun" dedi.