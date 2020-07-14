Hatay şampiyonluğu sabaha kadar kutladı

Maçınbitiş düdüğüylebirlikte bordobeyazlırenklere gönül veren herkessokağa döküldü.taraftarları sabahın ilk ışıklarınakadar'ndaşampiyonluğu kutladı.maçının ardından hazırlanan üstü açık otobüsün üstünde şampiyonluk kutlamalarına başlayan bordo-beyazlı takımın futbolcuları,Hatayspor ile 3'üncü şampiyonluğunu yaşan teknik direktör Mehmet Altıparmak en büyük gururu yaşayan isim oldu.ardından Türkiye'nin dört bir yanından kutlamalar üst üste geldi. İş, siyaset, spor dünyasının önemli isimleri'un coşkusuna ortak oldu. Süper Lig'e çıkan 73'üncü farklı takım olan bordo-beyazlı ekibi ilk kutlayan isim olan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu oldu. Kasapoğlu,dedi.Şampiyonluk golünü atan Yusuf Abdioğlu, şampiyonluk için çok emek verdiklerini belirterek, "Allah inanana ve isteyene verir. Şampiyonluk golünü atmak bana nasip oldu. Arkadaşlarımla birlikte iki sezondur şampiyonluk için çok emek verdik. Emeklerimizin karşılığını şampiyon olarak aldığımız için mutluyuz. Tüm Hatay'a hayırlı olsun" dedi.