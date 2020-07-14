Kurban satış alanı hazırlanıyor

HATAY'DAİskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, petrol ofisi yanındaki boş arazinin kurban satış alanı olarak belirlendiğini belirtti. Belediye ekipleri kurban satış alanı olarak belirlenen alanda zemin düzenleme çalışması yapıyor. Başkan Fatih Tosyalı, "Kurban bayramına az bir süre kaldı. Belediye olarak halkın rahatlıkla kurbanlıklarını alabilmelerini sağlamak amacı ile kurban satış alanını belirledik. Ekiplerimiz sahanın etrafını çevirecek. Satış alanında düzenleme çalışmaları yapılacak. Başlatılan çalışmaların bitiminden sonra vatandaşlar daha düzenli bir yerde kurban alımı yapabilecekler" dedi. Bölgede olması muhtemel trafik yoğunluğu içinde tedbirlerin alınacağını ifade eden İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı," Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde "Kurban Satış Alanı" olarak belirlenen Petrol Ofisinin yanındaki boş arazide vatandaşlarımızın rahatlıkla kurbanlıklarını alabilmelerini sağlamak amacı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz belirlenen arazide zemin düzenleme, yer çizgileri, aydınlatma, su giderleri ve diğer işlemleri gerçekleştiriyor. Amacımız vatandaşlarımızın rahat ve huzur içerisinde kurbanlık alışverişlerini sağlamaktır " şeklinde konuştu.