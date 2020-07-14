Stratejik noktaya Kale Karakol

Hatay'da Çevlik- Arsuz yolu üzerindeki Kale Jandarma Karakolu düzenlenen törenle açıldı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, karakolun stratejik ve o kadarda önemli bir konumda kurulduğunu söyledi. Karakol'un 2.5 ay gibi kısa bir sürede kurulduğunu belirten Çataklı, "Jandarma karakolumuz çok kritik bir yolun çok startejik bir noktasında kuruldu. Burada bulunan jandarma karakolumuz uzun zamandır faaliyetine ara vermişti. Geçtiğimiz 21 Nisan'da burada yeni bir modern karakol kurmak için karar verdik. Hızlıca inşaatına başlandı. 2 buçuk aydan, kısa bir sürede bu eser tamamlandı" dedi. Çataklı, "Karakolumuz açılışını yaptığımız sahil yolunun ve 2 bin 150 vatandaşımızı barındıran Kale, Işıklı ve Tatarlı mahallerinde güvenliğinden sorumlu olacak." dedi. Karakolda görev alacak olan jandarma personeline de bir takım hatırlatmalarda bulunan Çataklı, "Burada görev yapacak arkadaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim, burası sadece deniz kenarında güzel bir beldedeki güzel manzaralı bir karakol değil" diye konuştu. Çataklı, "Burası aynı zamanda çok kritik bir bölgenin, çok kritik bir yolun, çok stratejik bir noktanın bulunduğu bir yerdir.Sizin göstereceğiniz bir ihmal Allah korusun Türkiye'de herhangi bir yerinde bize can kaybı olarak döner. Terör örgütü, göçmen kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları ve ülkemize sızmak isteyenler olsun hepsinin kullanmak isteyebileceği bir güzergah, aman dikkat diyorum. Bu karakol hiçbir zaman sizlerin bakışında hayal olmasın" dedi.