İSO 500’de 26 Gaziantepli

İSTANBULSanayi Odası (İSO) tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasına Gaziantep'ten 26 firma girdi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Sanayicilerimiz kentimiz ve ülkemizin başarısı için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam ediyor. Gösterilen çaba COVID-19 sürecinde daha da iyi anlaşılmıştır" dedi. İSO 500 listesinde Gaziantep'ten 2017 ve 2018 yıllarında 24 olan firma sayısının göre 26'ya yükseldiğini belirten Ünverdi, "İSO 500 firmalarımızın mevcut durumunu ortaya koyarken, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalara da ışık tutuyor. Firmalarımız listede ilk sıralarda temsil edilmemizi sağlamakla birlikte ülke sanayimize öncülük ediyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ülkemiz için değer üreten tüm firmalarımız bizleri her zaman gururlandırmıştır" diye konuştu. Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdam gücü ile dünyada söz sahibi bir kent olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Şehrimiz geçmişten günümüze her türlü olumsuz koşulda ayakta durmayı başarmış, yol gösterici olmuştur. Bugün de iş dünyamız tüm koşullara rağmen aydınlık geleceğimiz için yenilikçi bir anlayışla çalışmaya devam etmektedir. Biliyoruz ki pandemi sonrası yeni bir dünya düzeni bizleri bekliyor. Özellikle ileri teknoloji ve dijital çağa ayak uydurmak zorundayız" dedi. Savunma sanayi, medikal sektörü ve yeni organize sanayi bölgeleri ile üretimi ileri teknoloji ve yüksek katma değerle buluşturmak istediklerini söyleyen Ünverdi, "Yerli ve milli üretimlerimizi artırarak ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşıyacağız. Bu vesileyle listede yer alan ve ülkemize değer katan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.