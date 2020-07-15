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’ye kadar 90 km yüzecekler

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
KKTC’ye kadar 90 km yüzecekler
KIBRIS'TA dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın üzerinden 46 yıl geçti. Kıbrıslı kahraman mücahitler ile Mehmetçiğin omuz omuza verdiği savaşın yıldönümü nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenlenecek. Milli yüzücüler ve rekortmenler, Anamur sahilinden Girne'de bulunan çıkarma plajına kadar yüzecek. 19 Temmuz sabahı Anamur iskelesinden suya inecek olan ekip, 20 Temmuz öğle saatlerinde Girne Çıkartma Plajına Türk Bayrağı ile çıkacaklar. 90 kilometre kulaç atacak yüzücüler son hazırlıklarını yapıyor. Ekipte eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, milli yüzücü Ahmet Nakkaş, milli yüzücü Tarkan Tüzmen, Aruk İlgün, Osman Akkuş, Doç. Dr. Kubilay Çimen bulunuyor.
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KKTC’ye kadar 90 km yüzecekler
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