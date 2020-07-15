KKTC’ye kadar 90 km yüzecekler

dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın üzerinden 46 yıl geçti.Milli yüzücüler ve rekortmenler, Anamur sahilinden Girne'de bulunan çıkarma plajına kadar yüzecek.90 kilometre kulaç atacak yüzücüler son hazırlıklarını yapıyor. Ekipte eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, milli yüzücü Ahmet Nakkaş, milli yüzücü Tarkan Tüzmen, Aruk İlgün, Osman Akkuş, Doç. Dr. Kubilay Çimen bulunuyor.