Ticaret ve Sanayi Odası başkanına FETÖ’den 8 yıl

KAHRAMANMARAŞ'TA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada 4 yıldır yargılanması devam eden eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş Polisinin 2016 da FETÖ/ PYD operasyonunda yakalanan Kemal Karaküçük kısa bir sürelik tutukluluğunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 yıldır tutuksuz yargılanması süren Kemal Karaküçük ile ilgili daha önceki duruşmalarda sanık olarak yargılanan ve Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanan İş Adamı O .G, Tanık Olarak Verdiği İfadesinde ,Karaküçük'ü 25 Yıldır Tanıdığını, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığına Örgütün İl İmamı Yücel Yılmaz In Destekleriyle Başkan Seçildiğini itiraf etmişti. Dün davanın son duruşması görüldü. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Kemal Karaküçük ile avukatları hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan Karaküçük, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karaküçük'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.