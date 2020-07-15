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Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser de bulundu

’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir eve yapılan baskında 17 adet Sikke ile 131 bin 288 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser de bulundu
Adana polisi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bir evde arama yapan narkotik ekipleri 17 adet sikke ile 131 bin 288 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Narkotik polisi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesindeki bir eve baskın düzenledi. Operasyonda Serkan E. (38) ve Ahmet Yaşar Ç. (26) gözaltına alınırken söz konusu evde hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada kırmızı reçeteyle satılmasına izin verilen ve uyuşturucu özelliği bulunan 131 bin 288 adet hap ile 17 adet sikke para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 13 bin 670 liraya da el konuldu. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanırken tarihi olduğu düşünülen paralar incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

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Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser de bulundu
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