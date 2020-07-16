AHBİB’den 606 milyon dolarlık ihracat

MERSİN'DE Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), 2020 yılının ilk yarısında yüzde 20'lik artış hızıyla ihracatını 606 milyon dolara taşıdı. AHBİB üyesi ihracatçılar dünya geneli ihraç pazarlarında talep düşüşlerine neden olan Covid-19 pandemisinin etkili olduğu Ocak-Haziran döneminde Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı 8 birlik arasında ihracat rekortmeni oldu. AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, yılın ilk yarısında Türkiye'nin 3,47 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına yüzde 17 oranında destek verdiklerini belirtti. Arslan, "Koronavirüs sürecinde en fazla ihracatı komşu ülkelerimiz Irak ve Suriye'ye gerçekleştirirken, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 182 ülkede Türk çiftçisinin emeğinin değer bulmasını sağladık. Yılın ilk yarısında ihracat şampiyonu ürünümüz kırmızı mercimek oldu" dedi. 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde AHBİB olarak Türkiye geneli sektör ihracatının yakaladığı artışın 3 katına yakın artış yakaladıklarına dikkati çeken Başkan Hüseyin Arslan, küresel gıda tedarik zincirleri üzerinde olumsuz etki yaratan koronavirüs salgınında hububat ve bakliyat ürünlerinin stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.