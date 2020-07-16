Eğitim dünyası ile sanayiciler bir arada

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB ETÜ arasında imzalanan mesleki eğitim işbirliği protokolü kapsamında Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında protokol imzalandı. Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, meclis başkanları, okul idari kadrosu, öğretmenler ve çok sayıda oda-borsa üyesi iş adamı katıldı. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Bildiğiniz üzere nitelikli işgücünün temelini iyi bir eğitim oluşturuyor. Ara elaman konusunda özellikle sanayi alanında bu konuda uzun yıllardır çok ciddi bir darboğaz vardı. Yıllardır dile getirilen ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu cesur ve kararlı politikası sayesinde Türkiye'de bir ilk başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı" dedi. Başkan Kıvanç, "Bu protokol kapsamında her ilde bir meslek lisesi Sanayi ve Ticaret Odalarının ve Borsalarının yönetimine verildi. 81 ilde 81 meslek lisesi projesi kapsamda bugün bizler de Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte bir protokol imzaladık." dedi.