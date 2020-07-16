Melih ABİ: Kesintiler dolaptaki yiyecekleri bozuyor. Kesintiler bıktırdı

Limonlu yazlıkta oturan okurumuz aynen böyle diyor.20 yıldan beri yazlığa çıkıyor.Geçtiğimiz yıllarda da elektrik kesintileri oluyordu.'Ama bu sene çok farklı' diye devam ediyor Fahri bey;"Arıza bildiriyoruz ilgilenen yok.Bu işin suyu çıktı.Bir günde 4-5 defa elektrik kesilir mi?Buzdolabımızda bulunan yiyecekler bozuluyor.Çünkü kesildiği zaman 5-6 saat elektrik gelmiyor.Ne yapacağımızı şaşırdık.Arıza bildiriyoruz ilgilenen yok!" Sorun böyle.İnsanları mağdur etmeyin kardeşim.Bu çağda bu kadar kesinti olur mu?Limonlu da oturan vatandaşlar çok sinirli haberiniz olsun.TARSUS Kent merkezinde Eski Hal Caddesine kasis yapılması şart oldu.İlçe Tarım Müdürlüğü arkasından TEDAŞ ya da 100. Yıl Çarşısı istikametine gidip gelen araçlar her zan bir kaza yapabilir.Araçlar sağlı sollu da park ediyorlar.Bu caddeden motosiklet sürücülerinin hız pistine döndü.Özellikle sabahları...Erken saatlerde ve akşam 17.00'den sonra burada tehlike var!Çevre esnafı, "Araç ve motorluların yavaş gitmesi için kasis gerekli. Bu caddedeki sokak köpekleri motorluların çıkardığı sesten dolayı saldırganlaşıyor" diyor.Talebin dikkate alınması gerekir.Birinin canı yanmadan el atın şu işe.Duydunuz mu?