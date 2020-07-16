Şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor

Mersin'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde sokaklara inen ve sabaha kadar nöbet tutan taksici Murat Kaçaman, örnek bir davranışa imza attı, aracının arka camına 'İtin derdi et. Yiğidin derdi devlet. Şehit ailelerine ücretsizdir. Onlar, bedelini ödedi' yazdırdığı taksisiyle şehit ailelerine 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Yıllardır şehit ve gazilere minnetini göstermek için bir şey yapmak istediğini belirten Kaçaman, bu hayalini 5 ay önce aldığı taksiyle gerçekleştirdi. Birikimiyle aldığı taksisinin arka camına 'Şehit ailelerine ücretsizdir. Onlar, bedelini ödedi. 7/24' yazısını yazdıran Kaçaman, o zamandan bu yana şehit ailelerinin ve gazileri, istedikleri yere ücretsiz taşıyor. Merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesindeki 'Sahil Taksi' durağında taksisini bir şoföre emanet eden, zaman zaman da kendisi kullanan Kaçaman'ın bu davranışı, Mersinlilerin de takdirini topluyor. Yolda aracın camını tıklatan vatandaşlar, Kaçaman'a teşekkür ediyor. Evli ve 4 çocuk babası Kaçaman, "Yaptığım iş bana büyük gurur ve mutluluk veriyor" dedi " Anlatırken duygulanan ve gözleri dolan Kaçaman, taksideki yazıyı gören vatandaşların yolda durdurup kendisine teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Onurlanıyorum, gururlanıyorum. Hoşuma gidiyor. Benim için çok anlamı var. Bir gün ışıklarında durunca biri camı çaldı, açtım, albaymış, teşekkür etti bu yazı için, duygulandım. Arayan ve teşekkür eden çok. Bunlar hoşuma gidiyor ve duygulanıyorum" dedi. "Şehitlerimizin her zaman aileleriyle beraber başımızın üstünde yeri var" diyen Kaçaman, "Vatan için, millet için çatışmaya gidiyorlar, bizler için ellerinden geleni yapıyorlar, şehit oluyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Onlar bedelini zaten ödüyorlar. Bizim için çatışıyorlar, savaşıyorlar, şehit oluyorlar. Onlar bedelini fazlasıyla ödedi; bizim yaptığımız çok ufak şeyler" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde ve sonraki birkaç gün boyunca sahile inerek sabahlara kadar nöbet tutuğunu da anlatan Kaçaman, "Allah bir daha bizlere o günleri yaşatmasın. Devletimiz, milletimiz zeval görmesin. Devletimizin yanındayız her zaman. Allah yokluğunu vermesin. Darbe gecesinde de kalabalıkla birlikte sahile indik. Alanlara döküldük devletimiz ve milletimiz için. Devletinin yoluna başını koyanlara can feda" şeklinde konuştu.