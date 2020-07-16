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Söyler’den Başkan Kocaispir’e teşekkür

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Söyler’den Başkan Kocaispir’e teşekkür
ATLETIK Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı, Osmanlı Turan Ocakları Sportif Etkinlikler Başkanı, Uluslararası Hakem Nihat Söyler, desteklerinden ötürü Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti. Söyler, Akademik Adana Spor Kulübü Başkanı Sabri Bolat ile birlite Başkan Kocaispir'i ziyaret etti. Pandemi döneminde Yüreğir Belediyesi'nin kulüp faaliyetlerinin sürdürülmesinden kendilerine maske ve dezenfektan desteğinde bulunan Başkan Kocaispir'e teşekkür edip plaket veren Söyler, "1985'de kurulan ve 35 yıldan beri 30'a yakın Türkiye şampiyonu çıkartan nadir kulüplerden biriyiz. Yakın zamanda bilek güreşi turnuvası düzenleyeceğiz. Başkanımızın desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.
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Söyler’den Başkan Kocaispir’e teşekkür
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