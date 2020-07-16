Söyler’den Başkan Kocaispir’e teşekkür

ATLETIK Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı,, Uluslararası Hakem, desteklerinden ötürü Yüreğir Belediye Başkanı'e teşekkür etti., Akademik Adana Spor Kulübü Başkanıile birlite'i ziyaret etti. Pandemi döneminde'nin kulüp faaliyetlerinin sürdürülmesinden kendilerine maske ve dezenfektan desteğinde bulunan Başkan'e teşekkür edip plaket veren Söyler,diye konuştu.