Başsavcı Yurdagül Kırşehir’e uğurlandı

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2020 Yılı Ana Kararnamesi ile Adana'dan Kırşehir'e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törenle yeni görev yerine uğurlandı. Adana Adliyesi önünde düzenlenen uğurlama törenine; Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Musa Ünel, Mustafa Tarsuslu ve Atilla Rahimi ile hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı. Başsavcı Yurdagül, Adana'yı ve Adana'da edindiği dostları özleyeceğini belirterek, "Memleketimizin her tarafı ayrı güzel. Her tarafın insanı ayrı güzel. Önceki görev yerlerime göre burada çok daha fazla insanla tanıştık, çok daha fazla meslektaşla ve personelle muhatap olduk. Ben bunu bir servet olarak kabul ediyorum. Çok şükür buradan gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Beni uğurlamak için buraya geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.