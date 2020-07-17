Tarihi havra kültüre kazandırıldı

GAZİANTEP'TE yıkılan Havra belediyenin yaptığı restorasyon çalışmasıyla kültür ve turizme kazandırıldı. 1886 yılında yapılan ve Yahudi cemaatinin kentten ayrılmasından sonra harabe haline gelen havra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Kültür merkezi olarak hizmete giren tarihi binada farklı ülkelerden gelen Yahudiler ayin de yaptı. Gaziantep'te Yahudiler tarafından 1886 yılında Düğmeci Mahallesinde inşa edilen ve 1980'li yıllardan itibaren kentteki Yahudilerin göç etmesinden sonra kapanarak zaman içinde yıkılmaya yüz tutan havra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından 26 Aralık 2019 sabahı kapılarını açmış, açılış için İstanbul'dan Gaziantep'e giden Türk Yahudi Toplumu üyeleri, Cumhurbaşkanlığının desteğiyle Hanuka Bayramını kutlamışlardı. Hanuka Bayramı kutlamalarına Türkiye Hahambaşısı İshak Haleva, Türkiye Museviler Topluluğu Başkanı İshak İbrahimzadeh, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ile Amerika, İsrail, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Gaziantepli yaklaşık 200 Yahudi katılmıştı. Tarihi havra Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kullanılıyor.