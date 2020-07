Gaziantepli profesöre BM’de önemli görev

akademisyen Prof. Dr. Özden Görücü, Birleşmiş Milletler'in Hükümetlerarası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim ve Politika Kurulu'nun Değerlendirme Kurulu üyesi oldu. Halen Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim ve Politika Kurulu (IPBES) Çok Disiplinli Uzmanlar Komisyonu Doğu Avrupa Grubu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Özden Görücü, IPBES'in Almanya'nın Bonn kentinde yapılan 14. birleşiminde "Transformative Change Assessment for Achieving the 2050 Vision for Biodiversity" isimli Değerlendirme Kurulunun Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Değerlendirme Kurulu, küresel ölçekte Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerdeki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerindeki değişim ve dönüşümleri hakkında bilimsel temelde çok boyutlu olarak raporlar hazırlıyor. Değerlendirme Kurulunda Fransa, Trinidad-Tobago, Nepal, İsviçre ve Kamerun'dan bilim insanlarının bulunuyor. Görücü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde bölüm başkanı görevini de sürdürüyor.