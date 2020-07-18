Hatay Türkiye için çok önemli bir il

Gazetesi Bölge Temsilcisi yönetmeni Ersin Ramoğlu, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Ramoğlu ile birlikte SABAH Gazetesi Matbaa Müdürü Gültekin Mındık'ı makamında ağırlayan Vali Doğan, Hatay'ın çok önemli bir konumda olduğunu bu bakımdan Türkiye için çok önemli bir il olduğunu söyledi. Hatay'da görev yapmaktan mutlu olduğunu belirten Vali Doğan, "Hatay, yaylası, ovası, denizi ve iklimi ile doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihiyle de bir çok özelliğe sahip ülkemizin değerli illerinden biri . Bu kadim ilde görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi. Ersin Ramoğlu ise, kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti ve görevinde başarılar diledi.