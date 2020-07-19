Deniz kaplumbağaları için göreve davet ediyoruz

HATAY Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu, deniz kaplumbağaları korunması konusunda bütün paydaşları göreve davet etti. Hatay Deniz Kaplumbağaları İlkyardım ve Rehabilitasyon Merkezini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret eden Hamurcu, "Samandağ sahillerine yumurta bırakmak için kumsala çıkan Chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının sokak köpekleri tarafından parçalanmış olduklarını üzülerek gözlemledik" dedi.Deniz kaplumbağalarının korunması adına ilgili yetkilileri ve kurumları göreve davet eden Hamurcu, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi, Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Enes Altuğ ile yaptığımız görüşmede son yıllarda bu tür vakaların sık yaşandığı ve Samandağ sahillerindeki köpek saldırılarının yumurta bırakmaya gelen birçok deniz kaplumbağasının ölümüne neden olduğu bilgisini aldık" dedi.Hamurcu, "Ekolojik sistemde her canlının ekosistem zincirinin bir halkası olduğu düşünülerek yaşayabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri adına gerekli önlemlerin alınması ve nesli tehlikede olan Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla ilgili yetkilileri ve ilgili kurumları tedbir almaya davet ediyoruz" diye konuştu.