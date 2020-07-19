Dünya şampiyonu olmak istiyor

MERSİN'DE yaşayan ve Muay Tha
i'de 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İzzettin Altunsöz
, dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Altunsöz, "Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. 7 yıllık çalışmamı dünya şampiyonu olarak taçlandırıp, Türk bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak istiyorum"
dedi. KENDISI gibi muay thai sporuyla uğraşan ağabeyinin yanına Mardin'den gelen İzzettin Altunsöz
, koronavirüs salgını sürecinin normalleşmeye girmesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Mersin Üniversitesi
'nde (MEÜ) beden eğitimi öğretmenliği okuyan Altunsöz
, günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanıyor.