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Dünya şampiyonu olmak istiyor

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Dünya şampiyonu olmak istiyor
MERSİN'DE yaşayan ve Muay Thai'de 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İzzettin Altunsöz, dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Altunsöz, "Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. 7 yıllık çalışmamı dünya şampiyonu olarak taçlandırıp, Türk bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak istiyorum" dedi. KENDISI gibi muay thai sporuyla uğraşan ağabeyinin yanına Mardin'den gelen İzzettin Altunsöz, koronavirüs salgını sürecinin normalleşmeye girmesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) beden eğitimi öğretmenliği okuyan Altunsöz, günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanıyor.
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Dünya şampiyonu olmak istiyor
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