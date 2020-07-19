Dünya şampiyonu olmak istiyor

MERSİN'DE yaşayan vei'de 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan, dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Altunsöz,dedi. KENDISI gibi muay thai sporuyla uğraşan ağabeyinin yanına Mardin'den gelen, koronavirüs salgını sürecinin normalleşmeye girmesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı.'nde (MEÜ) beden eğitimi öğretmenliği okuyan, günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanıyor.