Anastasia’dan üç özel eser

Anastasia Racovcena Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için resmettiği "Müzik yanılsamaların Kıyısı", "Rönesans Kabilesinin Totemleri" ve "Güneş Enerjisi İle Parlayan Kum" adlı üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, sanatçı Anastasia Racovcena, Kıbrıs Sanat Müzesi için ortaya çıkardığı eserlerine ilişkin şunları söyledi. Sanatçı; "Bir kişinin hayatı boyunca her aşamada belirli bir süreyi tanımlayan bir melodi ses verir. Bu melodi bazen beklentilerimize karşılık verir, bazen şaşırtır bazen heyecanlandırır. Genellikle bu tutarsızlıklar hayatımıza renk katar ve onu muhteşem tonlarda renklendirir. Hayatımız boyunca oluşan fazla tutarsızlıklar daha değişik ve daha parlak bir yaşamı bizlere sunmaktadır" dedi. Anastasia Racovcena; "Bu resim mevcut gerçekliklerin etkisi altında yaratılmıştır. Karantina sırasında Kıbrıs adasında kalan sanatçılar, görevi her koşulda sanatın iyiliğine hizmet etmek olan bir alevi hatırlatır. Bir totem, yolun yönünü görmeye ve herhangi bir yaşam problemini çözmeye yardımcı olan bir tüR alev meşalesidir." İfadelerini kullandı.