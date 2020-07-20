Geleceğin raketleri turnuvada buluştu

PANDEMI sonrası normalleşmeyle birlikte çalışmaların yoğunlaştığınde (ATDSK) antrenmanlarını sürdüren sporcular, her haftaile maçlara da hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi olan,bünyesindeki'de her gün 3 saat tenis, 3 saat kondisyon olmak üzere haftada 5 gün antrenman yapan sporcular, haftayı turnuva ile kapatıyor. Bu hafta 76 sporcunun katılımıyla yapılan, dereceye girenlerin hediyelerle ödüllendirildiği turnuva çekişmeli geçti. GÜN boyu süren turnuvada, sporcular rutin idmanlarını maçla perçinlemiş oldular. ATDSK sporcuları arasındaki turnuvadatave'dave'deve'deve'dave'devedereceye giren tenisçiler oldular.