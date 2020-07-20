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Geleceğin raketleri turnuvada buluştu

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Geleceğin raketleri turnuvada buluştu
PANDEMI sonrası normalleşmeyle birlikte çalışmaların yoğunlaştığı Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) antrenmanlarını sürdüren sporcular, her hafta 'Tournament Time' ile maçlara da hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi olan, ATDSK bünyesindeki HPTC'de her gün 3 saat tenis, 3 saat kondisyon olmak üzere haftada 5 gün antrenman yapan sporcular, haftayı turnuva ile kapatıyor. Bu hafta 76 sporcunun katılımıyla yapılan, dereceye girenlerin hediyelerle ödüllendirildiği turnuva çekişmeli geçti. GÜN boyu süren turnuvada, sporcular rutin idmanlarını maçla perçinlemiş oldular. ATDSK sporcuları arasındaki turnuvada 9 Yaş Turuncu Top'ta Eva Erdal ve Batu Baskın, 12 Yaş Bayanlar'da Göksu Bugay ve Ece Üregen, 12 Yaş Erkekler'de Bartu Oral ve Mustafa Yenice, 14 Yaş Erkekler'de Utku Kerem Biberli ve Yağız Ünal, Büyük Bayanlar'da Billur Gönlüşen ve Defne Urşan, Büyük Erkekler'de Furkan Keriöz ve Toprak Avcıbaşı dereceye giren tenisçiler oldular.

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Geleceğin raketleri turnuvada buluştu
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