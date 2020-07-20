Geleceğin raketleri turnuvada buluştu

PANDEMI sonrası normalleşmeyle birlikte çalışmaların yoğunlaştığı Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'
nde (ATDSK) antrenmanlarını sürdüren sporcular, her hafta 'Tournament Time'
ile maçlara da hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi olan, ATDSK
bünyesindeki HPTC
'de her gün 3 saat tenis, 3 saat kondisyon olmak üzere haftada 5 gün antrenman yapan sporcular, haftayı turnuva ile kapatıyor. Bu hafta 76 sporcunun katılımıyla yapılan, dereceye girenlerin hediyelerle ödüllendirildiği turnuva çekişmeli geçti. GÜN boyu süren turnuvada, sporcular rutin idmanlarını maçla perçinlemiş oldular. ATDSK sporcuları arasındaki turnuvada 9 Yaş Turuncu Top'
ta Eva Erdal
ve Batu Baskın
, 12 Yaş Bayanlar
'da Göksu Bugay
ve Ece Üregen
, 12 Yaş Erkekler
'de Bartu Oral
ve Mustafa Yenice
, 14 Yaş Erkekler
'de Utku Kerem Biberli
ve Yağız Ünal
, Büyük Bayanlar
'da Billur Gönlüşen
ve Defne Urşan
, Büyük Erkekler
'de Furkan Keriöz
ve Toprak Avcıbaşı
dereceye giren tenisçiler oldular.