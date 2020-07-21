Dilenen çocukları polis kurtarıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından "Dilencilikle Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde il genelinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda yapılan kontrollü denetimlerde yılın ilk 6 ayında yaklaşık bin çocuk tespit edilerek sokaktan alınıp ailelerine teslim edildi. Ailelere gerekli uyarılar yapılmasına rağmen dilenmeye devam ettirilen veya ailesi olmayan 100'e yakın çocuk ise devlet korumasına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların sokaklarda dilenerek hem kendilerini ve vatandaşları zor durumda bıraktıklarını belirtilerek dilenen/çalışan çocuklara aileleri olmaksızın sokağa çıkma yasağını ihlalden idari işlem yapıldığını ayrıca ailelere ise Kabahatler Kanunundan idari işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, kabahatin tekrarlanması halinde, ailesi bulunmayan ya da şartları uygun olmayan çocukların ise devlet korumasına alındığına dikkat çekildi.Denetimlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile koordineli hareket edildiğini belirten İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ailesi bulunmayan veya şartları uygun olmayan çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildiğini, diğer çocukların ise ailelerine gerekli uyarılar veya yasal işlemler yapıldıktan sonra teslim edildiğini söyledi. Aileleri uyaran Zeybek, çocukları dilendirmenin suç olduğunu, bunun tekrarlanması halinde çocuğun korunma altına alındığı gibi suçu işleyenler hakkında gerekli yasal müeyyidelerin uygulandığını sözlerine ekledi. Türk Ceza Kanunu'nun 229'uncu maddesinde dilendirilen çocukla ilgili yaptırımlar şöyle: "Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, verilecek ceza bir kat artırılır."