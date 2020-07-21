Kocaispir ve Akgedik’ten güçbirliği protokolü

YÜREĞİR ve Aladağ Belediyeleri Adana yararına güçlerini birleştirdi Yüreğir Belediyesi kardeş belediye ilan ettiği Aladağ Belediyesi ile 'güçbirliği' protokolü imzaladı. Nihayetinde amaçlarının Adanalıya hizmet etmek olduğunu belirten her iki ilçe belediye başkanı da birlik ve beraberlik ruhunun devam etmesini temennisinde bulundu. İki belediye arasında imzalanan protokol ile güç birliği vurgusu yapıldı. Belediye Başkanlarının birlikte imzaladığı protokol kapsamında Yüreğir Belediyesi Aladağ Belediyesi'ne 2 bin 500 ton asfalt, Aladağ Belediyesi ise karşılığında büyük süpürge aracını 5 yıllığına Yüreğir Belediyesi'ne tahsis etti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yapılan güç birliği ile amaçlarının Adana'ya hizmet etmek olduğunu belirtti. İmzalanan protokol ile Adanalının kazanacağını ifade eden Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise, "Son günlerde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik örneğini burada bir kez daha gösteriyoruz. Bizim kullanmadığımız bir aracımızı Yüreğir'e vererek biz de ilçemizin bir kısım ihtiyacını karşılamış olacağız. Çok teşekkür ediyorum" dedi.