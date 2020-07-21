Vali Demirtaş’ın en mutlu günü

ADANA eski Valisi, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı (kayyum) Mahmut Demirtaş ile Beyhan Demirtaş çiftinin biricik oğulları Ahmet Emin hayatını Sinem Demirtaş ile birleştirdi. Adana iş, siyaset ve spor camiası Demirtaş'ı bu mutlu gününde Ankara'da yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, eski Bakanlardan Taner Yıldız, Fatma Güldemet Sarı yaptı, nikahı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir kıydı. Ahmet Emin-Sinem Demirtaş çiftinin başkentte gerçekleşen düğün töreninde AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın yanı sıra İmam Gazali Hıradağı, Recep Çalışkan, Burhan Kavak, Ali Yeldan, Bekir Sütçü gibi isimler hazır bulundu. Vali Demirtaş büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.