Göstermelik temizlik

İstanbul'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin Haliç'i kaderine terk ederken, Adana'da şehrin en önemli simgelerinden bir tanesi olan Seyhan Nehri'nde yaşanan yosunların halen temizlenmemesi vatandaşın tepkisine neden oluyor. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyada temizlik işlerine başlandı paylaşımına rağmen hiçbir olumlu adım atılmaması dikkat çekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı yılan hikayesine dönen Girne Köprüsü'nün genişletme projesin çalışmaları sırasında Seyhan Nehri'nin suyu kesilince nehri yosun kapladı. Yosunlar nedeniyle tamamen yeşile bürünen nehirde pis koku çevreye büyük rahatsızlık verdi. Bataklıkta sineklerin de üremesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaşanan çevre kirliliğinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesap üzerinden "Her yaz mevsiminde yaşanılan sıcaklıkla birlikte su seviyesinin düşmesi veya yeterli miktarda olmaması nedeniyle Seyhan nehrimizde oluşan yosunlar ekiplerimizin kontrolü çalışmasıyla temizleniyor" şeklinde paylaşımda bulundu. Ancak belediyenin 6 Temmuz'da paylaşımından bugüne kadar yosunlar temizlenmeyi bırakılsın, her geçen gün daha da arttı. Belediyenin yosunları temizleme aracı Merkez Park'taki Sinanpaşa Asma Köprüsü'nün altında gün boyu ağaçların gölgeliğinde beklemesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Vatandaşlar özledikleri pırıl pırıl Seyhan Nehri'ni ne zaman göreceklerini sabırsızlıkla bekliyorlar.