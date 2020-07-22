İçel İdman Yurdu zaferi kutladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig'ler için aldığı karar ile 2019-2020 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup
şampiyonu olarak 3. Lig
'e yükselen İçel İdman Yurdu
şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Mersin İdmanYurdu
meydanında yapılan programa Vali Ali İhsan Su
'nun yanı sıra, Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Kulüp Başkanı Metin Saltık
ve taraftarlar katıldı. Vali Ali İhsan Su
, şehirler ve ülkeler için marka değeri oluşturmanın önemine dikkat çekerek, İçel İdman Yurdu
'nun sporda Mersin'in marka değeri olacağına inandığını söyledi. Vali Su, "İçel İdman Yurdu'nun başarısı şehrimize hayırlı olsun. Takımımızın kentimizi Süper Lig'de de temsil edeceğine inanıyorum. Şampiyonluk yolunda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları kutluyorum"
dedi. Başkan Metin Saltık, Vali Su
'ya şampiyonluk forması hediye etti. Yönetim, teknik heyeti ve futbolcular taraftarlar ile şampiyonluğu coşkuyla kutladı.