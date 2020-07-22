İçel İdman Yurdu zaferi kutladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig'ler için aldığı karar ile 2019-2020şampiyonu olarak'e yükselenşampiyonluğu coşkuyla kutlandı.meydanında yapılan programa'nun yanı sıra,ve taraftarlar katıldı., şehirler ve ülkeler için marka değeri oluşturmanın önemine dikkat çekerek,'nun sporda Mersin'in marka değeri olacağına inandığını söyledi. Vali Su,dedi. Başkan'ya şampiyonluk forması hediye etti. Yönetim, teknik heyeti ve futbolcular taraftarlar ile şampiyonluğu coşkuyla kutladı.