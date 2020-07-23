Çocuklara ‘Okul Olgunluğu Testi’

MERSİN'İN merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilkokula başlayacak olan çocuklara yönelik 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' uygulamasını başlattı. İlkokula başlayacak olan çocuklara ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek yol gösteren belediye, 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' uygulamasını başlattı. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları tarafından birebir uygulanan ve ücretsiz yapılan test ile çocukların okula, okulun hayatlarındaki yerine, gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadıkları ölçülüyor. 5,6 ve 6 yaş grubundaki çocuklar üzerinde uygulanan test; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşuyor. Çocuğun fizyolojik, zihinsel, çevresel, duygusal ve psikolojik olarak okula hazır bulunuşluk durumlarını ortaya koyan test sonrasında ise ebeveynlerle de 'Çocuğum okula hazır mı?' konulu söyleşiler yapılarak, okul öncesi ailelerin kaygıları ve merak ettikleri sorular ile ilgili destek de sağlanıyor.