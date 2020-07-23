Model fabrika Ağustos’ta açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılını değerlendirdiği konuşmasında açıkladığı Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi Ağustos ayında hizmet vermeye başlıyor. Pandemi nedeniyle açılışı geciken model fabrikada, mavi/beyaz yakalı çalışanlar, öğrenciler ve işverenlere verimlilik eğitimleri verilecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Avrupa Birliği (MADAD Fonu) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) katkıları ile hayata geçirilen projenin toplam bedeli 12 milyon lira. 7.7 milyon liranın MADAD tarafından kalanının ise GSO tarafından karşılandığı projenin pandemi nedeniyle geciktiğini söyleyen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, "İnşallah Ağustos'un sonunda başlıyoruz" dedi. Projenin Gaziantep'teki işletmelerin daha rekabetçi olmaları ve daha az maliyetle üretim yapmaları için büyük önem taşıdığını söyleyen Ünverdi, "Gaziantep Genç İşadamları Derneği ile de işbirliği yapıyoruz. Öncelikle mavi ve beyaz yakalı çalışanlar, ardından da genç işverenlere eğitim verilecek. Nesil patronların eğitim bizim için büyük önem arz ediyor" diye konuştu. Devletin bu tür projelere büyük önem verdiğini, bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten Adnan Ünverdi, "Hatta bu konuyla ilgili KOSGEB yeni bir teşvik veriyor. Sanayicilerimiz dünya ile rekabet edebilmeleri için verimlilik konusu çok hassas ve önemli. Pandemi nedeniyle açılışı geciken model fabrikamızın çalışmaları hızla devam ediyor. Burada görev alacak uzmanlar ve personelin eğitimleri bitti. Hizmete girdiğinde Gaziantep'te önemli bir açığı kapatacağına inanıyorum" dedi.