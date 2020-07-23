‘Muhtarlarımız vatandaşla bizim iletişim kaynağımız

ADANA'DA Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin muhtarları Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahalle Muhtarı Nercin Cevher, Reşatbey Mahalle Muhtarı Zübeyde Nüvit Kana, Türkocağı Mahalle Muhtarı Osman Kaya, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Günay Şahin ile Yüreğir ilçesine bağlı Denizkuyusu Mahalle Muhtarı Mehmet Samık, Gazipaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Alakaş, Hürriyet (Yunusoğlu) Mahalle Muhtarı Kemal Sündük ile Taşcı Mahalle Muhtarı Emrah Ünsal'ın gerçekleştirdiği nezaket ziyareti sırasında muhtarlar tarafından Vali Elban'a mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Vali Elban; muhtarların mahalleleriyle ilgili ilettikleri hususları dinleyerek ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Muhtarlarla ve vatandaşlarla diyalog halinde olmanın çok önemli olduğunu belirten Vali Elban "Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin hızlı bir şekilde belirlenmesi ve eksikliklerin etkin bir şekilde giderilmesinde en büyük yardımcılarımız muhtarlarımızdır" diye konuştu.