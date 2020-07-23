Türk dünyasının ödüllü sanatçıları sergi açtı

YAKIN Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya sanatçılarının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı toplam 80 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "20Temmuz Barış ve Özgürlük" sergisine Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, sergi küratörü Doç.Dr. Erdoğan Ergün, Enstitü Müdürü, Dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Prof. Dr. Şanlıdağ, Fransız yazar ve filozof Albert Camus'un "Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı" sözleriyle başladığı konuşmasına, Sanat ve bilim her zaman insanlığı aydınlatan ışık kaynağı olmuştur.Bu aydınlık çevremizi, dünyamızı algılayabilmek ve yorumlayabilmek için vazgeçilmezdir dedi.