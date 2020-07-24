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Gül ve Şahin’den ’a ziyaret

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Gül ve Şahin’den Vali Elban’a ziyaret
GAZİANTEP Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana Valisi Süleyman Elban'ın yeni görevini tebrik etmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında şeref defterini imzalayan Vali Gül ve Başkan Şahin, Vali Elban'ın yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennilerini ilettiler. Valilik makamında konukları ile bir süre görüşen Vali Elban ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek iyi dileklerinden dolayı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ettiğini dile getirdi.
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Gül ve Şahin’den Vali Elban’a ziyaret
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