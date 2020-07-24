Kırmızı fıstığa altın ödülü

GAZİANTEP'İN Nizip ilçesinde yılın ilk kırmızı Antep fıstığı hasadını yapan çiftçiye Ticaret Borsası tarafından yarım Cumhuriyet altını ödül verildi. Nizip ilçesi Sarıkoç kırsal mahallesinde çiftçilik yapan Ahmet Naim tarafından yetiştirilen Antep fıstığı, sezonun ilk ürünü olarak kayıtlara geçti. Hasat mevsiminden yaklaşık 40 önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan 2020 yılının ilk Antep fıstığı için Nizip Ticaret Borsası'nda ödül töreni düzenlendi. Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, 2020 yılı sezonunun tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. Antep fıstığının İlçenin en büyük büyük geçim kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Sarı, "Antep fıstığı günümüzde gıda sanayinin vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. İlçemizde yetiştirilen Antep fıstığı diğer bölgelerde yetiştirilen fıstıklara göre daha rehalı olduğu için ayrı bir öneme sahiptir" diye konuştu. Antepfıstığının ilçede on binlerce kişiye gelir kapısı olduğunu söyleyen Sarı, "Birçok insanımız evine bu işten ekmek götürmektedir. Fıstığın değerinde alınıp satılması ilçemiz adına ekonomik öneme sahiptir. Bu nedenle dalından koparılan yılın ilk Antep fıstığını, bereketli geçecek bir sezonun müjdeleyicisi olarak görüyoruz. İlçemizin en büyük geçim kaynağı olan Antep fıstığının hak ettiği değeri görmesi için üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız" dedi.